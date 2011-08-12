T24 LogoT24 Logo
Çevre

Gazze ambargosunu deldi

Çip takılıp uydudan izlenen iki Caretta Caretta’dan biri olan Tuğçe Barış Gazze’ye ulaştı.

12 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Başkanlığı’nın çip takıp uydudan izlemeye aldığı iki Caretta Caretta’dan biri olan Tuğçe Barış, İztuzu Kumsalı’ndan başladığı yolculuğunda Gazze’ye ulaştı. ÖÇKK Başkanı Ahmet Özyanık, “Gazze’ye gitmiş. İsrail’in ambargosunu delmiş” esprisini yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, ÖÇKK temmuz ayında Dalyan’da Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi kapsamında iki Caretta Caretta’ya, TR-90 numaralı çip taktı. Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, 60 yaşındaki Caretta Caretta’ya Akdeniz ülkelerine barış getirmesi dileğiyle Tuğçe Barış adını verdi. Diğer deniz kaplumbağasına sadece bir kod numarası verildi. Üzerlerinde çip olan deniz kaplumbağalarının güzergâhı www.seaturtle.org internet adresinden izlenmeye başlandı. 7 Temmuz’da geceyarısı İztuzu Plajı’ndan denize salınan Tuğçe Barış, 35 günlük yolculuğunda Gazze’ye ulaştı. İzleme altındaki deniz kaplumbağası Gazze’ye gitmek için İztuzu’ndan 1.056 kilometre yol kat etti.

Ambargoyu delmiş


ÖÇKK Başkanı Özyanık, deniz kaplumbağasının Gazze’ye gittiğini görünce şunları söyledi: “Bu uluslararası bir site. Nerelere gittiğini görüyoruz. Tuğçe Barış şu anda Gazze’de. Gezdiği güzergâhlar belli. Diğer Caretta Caretta da Fethiye’den çıktı, Marmaris’e ve Yunanistan’ın iki adasına gitti. Şu anda da Bodrum sahillerinde dolaşıyor.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24