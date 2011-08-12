Gazze ambargosunu deldi





T24 - Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Başkanlığı’nın çip takıp uydudan izlemeye aldığı iki Caretta Caretta’dan biri olan Tuğçe Barış, İztuzu Kumsalı’ndan başladığı yolculuğunda Gazze’ye ulaştı. ÖÇKK Başkanı Ahmet Özyanık, “Gazze’ye gitmiş. İsrail’in ambargosunu delmiş” esprisini yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, ÖÇKK temmuz ayında Dalyan’da Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi kapsamında iki Caretta Caretta’ya, TR-90 numaralı çip taktı. Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, 60 yaşındaki Caretta Caretta’ya Akdeniz ülkelerine barış getirmesi dileğiyle Tuğçe Barış adını verdi. Diğer deniz kaplumbağasına sadece bir kod numarası verildi. Üzerlerinde çip olan deniz kaplumbağalarının güzergâhı www.seaturtle.org internet adresinden izlenmeye başlandı. 7 Temmuz’da geceyarısı İztuzu Plajı’ndan denize salınan Tuğçe Barış, 35 günlük yolculuğunda Gazze’ye ulaştı. İzleme altındaki deniz kaplumbağası Gazze’ye gitmek için İztuzu’ndan 1.056 kilometre yol kat etti.





Ambargoyu delmiş







ÖÇKK Başkanı Özyanık, deniz kaplumbağasının Gazze’ye gittiğini görünce şunları söyledi: “Bu uluslararası bir site. Nerelere gittiğini görüyoruz. Tuğçe Barış şu anda Gazze’de. Gezdiği güzergâhlar belli. Diğer Caretta Caretta da Fethiye’den çıktı, Marmaris’e ve Yunanistan’ın iki adasına gitti. Şu anda da Bodrum sahillerinde dolaşıyor.”

