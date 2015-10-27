Gazprom: Türkiye'ye doğalgaz indirimi yapabiliriz

Rusya doğalgaz şirketi Gazprom, Türkiye’ye yönelik doğalgaz fiyatında indirim yapabileceklerini açıkladı. Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov, Türkiye’nin uluslararası tahkime başvurmasının normal olduğunu söyledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Rus basınına konuşan Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov, Türkiye’nin doğalgaz fiyatında indirim konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine uluslararası tahkime başvurduğu ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Gazprom sözcüsü, “Rusya, Türkiye için doğalgaz fiyatında indirim yapabilir. Böyle bir olanak sözleşmede öngörülmekte. Bu durumda 2 gelişme olasılığı olur; ya uluslararası tahkime kadar anlaşma ya da tahkim kararı. Türkiye’nin uluslararası tahkime başvurması normaldir. Sözleşmede öngörülmekte” dedi.

Gazprom sözcüsü, mahkeme kararına kadar sorunu çözebileceklerini de sözlerine ekledi. Muhabirlerin sorusuna rağmen, Kupriyanov fiyat konusunda net rakam söylemeyi reddetti.

Dün Ankara, Rusya ile doğalgaz fiyatında indirim konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine uluslararası tahkime başvurmuştu.