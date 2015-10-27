Türkiye'den Rusya’ya doğalgaz davası

Türkiye, Rusya ile doğalgaz fiyatında indirim konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine dün uluslararası tahkime başvurdu. Konuya ilişkin olarak bilgi veren bir enerji yetkilisi, "Rus şirketi Gazprom ile bir süredir görüşmeler devam ediyordu ancak bu konuda beklenen gelişmeler olmadı. Dün itibariyle tahkime gidildi, sanırım kararı tahkim verecek" dedi.

Resmi imzalar atılmıştı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak 2015'ten geçerli olacak fiyat indirimi konusunda mutabakat sağlanmasına rağmen resmi imzalar atılamamıştı. Reuters'ta 27 Haziran'da yer alan bir haberde bir hafta içinde imza işleminin tamamlanamaması halinde BOTAŞ'ın Gazprom'a karşı uluslararası tahkime gitme hakkı doğacağı ve Türkiye'nin bunu değerlendirebileceği yer almıştı.