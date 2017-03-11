Gazprom, Türkiye'deki bazı şirketleri mahkemeye verdi

Gazprom’un doğalgaz fiyatına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’de bazı şirketleri mahkemeye verdiği bildirildi.

Rus medyasına göre, Gazprom, başkenti Stockholm'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde, "Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş. ve Kibar Enerji A.Ş. hakkında ayrı ayrı dava açtı."

Daha önce Kommersant gazetesi, Gazprom'un bazı Türk şirketleri ile bu yılın doğalgaz fiyatlarında anlaşamadığını, bu nedenle şirketin Türk alıcılarını mahkemeye vermeye hazırlandığını yazmıştı.