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Ekonomi

Gazprom, Türkiye'deki bazı şirketleri mahkemeye verdi

Gazprom'un bazı Türk şirketleri ile bu yılın doğalgaz fiyatlarında anlaşamadığı ileri sürülmüştü

11 Mart 2017 00:58

Gazprom’un doğalgaz fiyatına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’de bazı şirketleri mahkemeye verdiği bildirildi.

Rus medyasına göre, Gazprom, başkenti Stockholm'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde,  "Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş. ve Kibar Enerji A.Ş. hakkında ayrı ayrı dava açtı."

Daha önce Kommersant gazetesi, Gazprom'un bazı Türk şirketleri ile bu yılın doğalgaz fiyatlarında anlaşamadığını, bu nedenle şirketin Türk alıcılarını mahkemeye vermeye hazırlandığını yazmıştı. 

 

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