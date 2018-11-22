Gazprom, TürkAkımı‘nın güzergahını belirledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Kasım (DHA) – Gazprom, TürkAkımı boru hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya üzerinden geçeceği duyurdu.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan haberde, Bulgaristan ve Sırbistan‘a doğalgazın 2020 yılından, Macaristan’a 2021 yılından ve Slovakya’ya 2022 yılının ikinci yarısından itibaren gideceği belirtildi.

Bulgaristan’daki şirketler boru hattı için ihaleleri Aralık ayında düzenleyecekler. Macaristan, Slovakya ve Avusturya ise Ekim ayı sonunda yeni kapasiteler için ihale düzenlemişlerdi.

Kommersant’ın kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Gazprom Türk Akımı’nın iki hattını da 2020 yılından itibaren hayata geçirmeyi planlıyor, 2022 yılından itibaren ise Ukrayna üzerinden transit yapmayı bırakacak.