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Dünya

Gazprom: Türk Akımı'yla ilgili bize Türkiye'den bir başvuru yok

"Eğer Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını durdurursa, Türkiye'deki itibarı sıfıra iner. Umarız böyle bir durum oluşmak zorunda kalmaz"

03 Aralık 2015 19:50

Rusya-Türkiye arasındaki gerilime rağmen, Gazprom'dan bir yetkili, Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiğini söyledi. Aynı kaynak, Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gaz taşıyan Batı hattı ve Karadeniz altından taşıyan Mavi Akım hatlarının neredeyse tam kapasiteyle doğalgaz akışının devam ettiğini belirtti.

Reuters'in haberine göre Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'nin Türk Akımı doğalgaz projesi konusunda kendilerine herhangi bir şekilde başvurmadığını ve görüşmelerin durduğunu belirtti. Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türk Akımı projesinde görüşmelere devam etmek istemesi halinde Rusya'ya başvurabileceğini, ancak böyle bir müracaat bugüne kadar gerçekleşmediği için görüşmelerin durduğunu kaydetti.

Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili de konuşan Miller, "Eğer Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını durdurursa, Türkiye'deki itibarı sıfıra iner. Umarız böyle bir durum oluşmak zorunda kalmaz" dedi. Miller, Türkiye'deki doğalgaz ithalatçılarının bu konudaki endişelerine dikkati çekerek, Türkiye'nin dün açıkladığı Katar'la doğalgaz anlaşmasının bu endişeyi gidermek için atılan politik bir adım olduğunu da savundu.

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