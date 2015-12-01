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Gazprom: Türk Akımı projesini dondurabiliriz

Gazprom CEO'su, Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi anlaşmazlıkların Türk Akımı'nı etkilemeyeceğini söylemişti

01 Aralık 2015 18:45

Rus Gazprom kaynakları, "yaptırımlar kapsamında Türk Akımı projesine yönelik çalışmaları dondurabiliriz" açıklamasında bulundu.

Türkiye tarafından Rusya'ya ait savaş uçağının 'hava sahası ihlali' gerekçesiyle Suriye sınırında düşürülmesi iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Gazprom CEO'su Alexei Miller, Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi anlaşmazlıkların Türk Akımı'nı etkilemeyeceğini söylemişti

Rusya tedbirleri çerçevesinde Türkiye’den sebze ve meyve ithalatını yasakladığını da açıklamıştı.

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