Gazprom: Türk Akım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ekim (DHA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Türk Akım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatının iki ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Miller, St. Petersburg’ta düzenlenen Uluslararası Doğalgaz Forumu’nda yaptığı açıklamada, Gazprom’un devam eden boru hattı projelerine ilişkin bilgi verdi.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından 2020\'de doğalgaz sevkiyatına başlanabileceğini belirten Miller, \"Türk Akım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatı ise 2 ay içinde tamamlanacak\" dedi.

Rus gazını Türkiye’ye, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak Türk Akım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

10 milyar avroya mal olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle de yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom’un geçen yıl Avrupa’ya gönderdiği 194.4 milyar metreküp doğalgazın yüzde 30’u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.