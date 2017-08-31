Gazprom, Türk Akımı boru hattının 220 kilometrelik deniz kısmını döşedi

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 31 Ağustos, (DHA)- Rusya kamu şirketi Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Gazprom’un Türk Akımı\'nın iki boru hattının 220 kilometrelik deniz kısmını döşediklerini açıkladı.

Rus haber ajansı Prime\'de yer alan habere göre Miller “Güney\'de Türk akımı boru hattının kurulması aktif bir şekilde devam ediyor. Boru hattının Rusya\'daki kara kısmında iki mikro tünel yapımı ve boruların döşenmesi tamamlandı” dedi.

Miller ayrıca “Boru hattının deniz kısmının 220 kilometresi döşenmiş durumunda” diye konuştu.

Bilindiği üzere Gazprom şirketi Türk Akımı boru hattının deniz kısmının inşaatına 7 Mayıs 2017 tarihinde başlamıştı.