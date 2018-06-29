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Ekonomi

Gazprom CEO: Türk Akımı'ndan Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'a gaz vereceğiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Haziran (DHA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un CEO'su Alexei Miller, ülkenin Karadeniz kıyısından başlayarak deniz altından geçecek olan Türk Akım doğalgaz boru hattından Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'a gaz verileceğini

29 Haziran 2018 19:01

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Haziran (DHA) - Rus enerji şirketi Gazprom\'un CEO\'su Alexei Miller, ülkenin Karadeniz kıyısından başlayarak deniz altından geçecek olan Türk Akım doğalgaz boru hattından Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan\'a gaz verileceğini açıkladı. Türk Akım hattından gaz taşınmasına 2020 yılında başlanacak.
Miller, Gazprom’un St. Petersburg kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2018 sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz sağlayarak, rekor düzeye ulaşmayı da hedeflediklerini vurguladı.
Miller, Avrupa’ya 2018’in ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 6’lık artışla 101 milyar metreküp doğalgaz sağladıklarını söyledi.
Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor. Gazprom, Avrupa’ya geçen yıl 194.4 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.

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