Gazprom Birleşik Krallık'taki varlıklarının dondurulmasına tepki gösterdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran (DHA) - Rusya\'nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom, Birleşik Krallık\'taki varlıklarının dondurulmasını, \"İsviçre mahkemesinin, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi\'nin kararının durdurulmasına ilişkin hükmün ihlali\" olarak nitelendirdi.

Gazprom\'dan yapılan açıklamada, Ukrayna şirketi Naftogaz\'ın 28 Şubat tarihli hüküm kararı çerçevesinde hareket ettiğinden haberdar olduklarını belirterek, konuyla ilgili belgeleri inceledikten sonra ayrıntılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Gazprom\' açıklamasında, \"Şirketimiz mevcut yasalar gereğince haklarını korumaya devam edecek\" denildi.

Naftogaz Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi\'nin Şubat ayındaki kararı gereğince 2 milyar 560 milyon doları almaya çalışıyor. Şirketler doğalgaz sevkiyatı ve transit kontratlarına ilişkin fikir ayrılıklarını mahkemeye taşıdılar.

Mahkeme, geçen yıl sonunda Ukrayna şirketinin Gazprom\'a 2 milyar dolardan fazla ödemesine karar verdi; ancak, ikinci dava Naftogaz\'ın lehine sonuçlandı ve mahkeme Gazprom\'un Naftogaz\'a 2 milyar 560 milyon dolar ödeme yapması yönünde karar verdi. Rusya şirketi ise bu karara itiraz ederek Kiev ile kontratlarını fes ettiğini açıkladı.