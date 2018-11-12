Gazprom, 2025 yılına kadar orta vadeli üretim düzeyini artırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Gazprom, 2025 yılına kadar olan süreçte orta vadeli üretim düzeyini 520 - 560 milyar metreküpten 540 - 560 milyar metreküp doğalgaza yükseltti.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, “2025 yılına kadar Rus tüketicilerin taleplerinin varlığı ve dış piyasanın elverişli yapısının sürmesi halinde Gazprom’un doğalgaz üretim hacmi Doğu Sibirya ve Uzak Doğu’daki üretim dikkate alınınca yaklaşık 540-560 milyar metreküp olabilir” denildi.

Gazprom, 2025 yılına kadar üretim değerlendirmesini ilk kez Şubat 2017’de yayınladı. Bu 2016 yılının son çeyreğinin raporunda yer aldı. 2025 yılına kadar üretimin ilk değerlendirmesi 495 - 530 milyar metreküp seviyesindeydi.

Geçen sene Gazprom 471 milyar metreküp doğalgaz üretti. Şirketten bir kaynak İnterfaks’a yaptığı açıklamada, bu seneki üretim değerlendirmesinin 497 milyar metreküp düzeyinde olacağını belirtti.

Açıklamada, Gazprom bazı projelerin çıkış sürelerinin de öne çekildiğini açıkladı.

Öte yandan S&P Global Platts’a göre, son 12 sene içerisinde geçen seneye kadar en büyük 250 enerji şirketi sıralamasında ExxonMobil lider oluyordu. Geçen sene lider Gazprom oldu. 2018 yılında ise Exxon yeniden birinci sıraya yükselirken, Rus şirket 17 basamak geriledi.