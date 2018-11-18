Gazoz kapaklarından magnet yapıp, geliriyle burs veriyor

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Ömer Mürsel, kafe ve restoranlardan topladığı atık gazoz kapaklarından buzdolapların vazgeçilmez kapak süsleri olan magnetler yapıyor. Mürsel, internet üzerinden sattığı magnetlerden elde ettiği gelirle üniversitede okuyan bir grup öğrenciye burs veriyor, hayvan koruma derneklerine bağışta bulunuyor.

Trabzon Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan Ömer Mürsel, kafe ve restoranlardan topladığı atık gazoz kapaklarını biriktiriyor. Kapakların üzerlerini hayvan fotoğrafları ve spor kulüplerinin logolarını işleyerek buzdolapların vazgeçilmez kapak süsleri olan magnete dönüştüren ve internet üzerinden satan Mürsel, elde ettiği gelirle üniversite okuyan öğrencilere burs veriyor, gelirin bir kısmını da hayvan koruma derneklerine bağış olarak yolluyor.

\'FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Boş vakitlerini değerlendirmeye çalıştığını anlatan Ömer Mürsel, \"Üniversite okuyan arkadaşlarımız kötü ortamlardan uzak durup kendilerine ve çevresine verimli olabilir. Biz yaptığımız magnetlerle hem atık metalleri geri kazandırıyoruz hem de satarak elde ettiğimiz gelir ile üniversite okuyan arkadaşlarımıza burs imkanı sağlayabiliyoruz. Elde ettiğimiz gelirin bir kısmını da sokak hayvanlarını koruma derneklerine bağış ederek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Boş vakitlerimizi sosyal faydalara çevirmek hem bize hem de çevremizdeki insanlara iyi gelecek\" dedi.



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