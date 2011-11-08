Gazlı mandalinaya dikkat!

T24 - Kış aylarının en sevilen meyvelerinden olan narenciye ürünlerinden özellikle mandalina ve portakalın ''albeni'' katmak amacıyla gaz verilerek sarartıldığı, ardından parlak görünmesi ve dayanıklı olması için mumyalandığı bildirildi.



Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Mehmet Çakman, ağaçtan yeşil renkli olarak toplanan narenciyelerin, tüketiciye ulaşana dek birtakım kimyasal işlemden geçtiğini söyledi.



Narenciye ürünlerinden özellikle mandalina ve portakalın toplandıktan sonra kapalı bir ortamda ''Etilen Gazı'' ile sarartıldığını vurgulayan Çakman, daha sonra bu ürünlerin dayanıklı olması ve parlak görünmesi için mumlandığını kaydetti.



Çakman, dikkatli kullanılan zirai ilaçların ve diğer işlemlerin genellikle meyvelerde insan sağlığına zarar verecek düzeyde olmadığını ancak zaman zaman mandalina ve portakallar üzerinde olması gerekenden fazla ilaç kalıntısına rastlandığını belirtti.



Bazı firmaların narenciye ürünlerine işlem yapmadığını anlatan Çakman, bu ürünlerin daha sağlıklı olmasına karşın fazla rağbet görmediğinin altını çizdi.



Çakman, Türkiye'nin daha önce sebze ve meyvelerdeki zirai kalıntılar nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşandığını, hatta bazı ülkelerin ''kota uygulaması'' ile karşı karşıya kaldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



''Kışın yaklaşmasıyla kış meyveleri de tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Narenciyede özellikle mandalina ve portakal tezgahlarda altın sarısı ve yeşil kabuklu olarak satılıyor. Genellikle vatandaşlarımız sarı olan ürünü tercih ediyor. Vatandaşlar, mandalina ve portakal alırken işlem görmemiş, yeşil renkli olanları tercih etsin. Yeşil renkli narenciye, daha naturel ve sağlıklıdır. Narenciyenin kendi öz rengi, işlem görmediğini gösterir.''







