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Sağlık

Gazlı içecekler her organa farklı zarar veriyor

İngiliz The Sun gazetesi gazlı içeceklerle ilgili yeni bir araştırma yaptı. İşte gazlı içeçeklerin organlarımıza verdikleri zararlar...

13 Ağustos 2012 09:52

Gazlı içeceklerin başlıca zararları kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları iken aynı zamanda her organa farklı şekilde zarar veriyor. Bengor Üniversitesi araştırmacıları, bu içeceklerin bağımlılık yaptığını ve yalnızca 2 hafta içinde birçok organlara kalıcı hasar verdiğini açıkladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, gazlı içeceklerin organlara zararları ise şöyle:

Cilt: Harvard Üniversitesi’nin araştırmalarına göre gazlı içeceklerin içinde bulunan fosfat ciltte kuruma ve erken yaşlanmaya sebep oluyor.

Kemik: Amerika’daki Tufts Üniversitesi gazlı içeceklerin vücuttaki kalsiyum dengesini bozup kemik erimesine yol açtığını söylüyor.

Beyin: Araştırmacılar gazlı içeceklerin tüketimiyle orantılı olarak beyin fonksiyonlarının şiddete eğimli bir şekilde çalıştığı ve bu içeceklere bağımlı olanların silah taşıdığını belirtiyor.

Dişler: İngiliz Dental Dergisi’nin araştırmalarına göre diş minesi zarar görmekle birlikte ağrı, sızlama ve çürümelere yol açıyor.

Kalp: Miami Üniversitesi gazlı içeceklerin kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.

Akciğer: Adelaide Üniversitesi’ne göre gazlı içeceklerin astıma sebep olduğu ve en az sigara kadar zarar verdiği ortaya çıktı.

Pankreas: Araştırmacılar gazlı içeceklerin pankreas kanseri olasılığını ikiye katladığını açıkladı.

Rahim: Erken doğum bebek oranının artmasına ve bebeğin yeteri kadar oksijen alamayarak beyin ve vücut fonksiyonlarının gelişmemesine sebep oluyor.

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