Gazlı içecekler her organa farklı zarar veriyor

Gazlı içeceklerin başlıca zararları kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları iken aynı zamanda her organa farklı şekilde zarar veriyor. Bengor Üniversitesi araştırmacıları, bu içeceklerin bağımlılık yaptığını ve yalnızca 2 hafta içinde birçok organlara kalıcı hasar verdiğini açıkladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, gazlı içeceklerin organlara zararları ise şöyle:

Cilt: Harvard Üniversitesi’nin araştırmalarına göre gazlı içeceklerin içinde bulunan fosfat ciltte kuruma ve erken yaşlanmaya sebep oluyor.

Kemik: Amerika’daki Tufts Üniversitesi gazlı içeceklerin vücuttaki kalsiyum dengesini bozup kemik erimesine yol açtığını söylüyor.

Beyin: Araştırmacılar gazlı içeceklerin tüketimiyle orantılı olarak beyin fonksiyonlarının şiddete eğimli bir şekilde çalıştığı ve bu içeceklere bağımlı olanların silah taşıdığını belirtiyor.

Dişler: İngiliz Dental Dergisi’nin araştırmalarına göre diş minesi zarar görmekle birlikte ağrı, sızlama ve çürümelere yol açıyor.

Kalp: Miami Üniversitesi gazlı içeceklerin kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.

Akciğer: Adelaide Üniversitesi’ne göre gazlı içeceklerin astıma sebep olduğu ve en az sigara kadar zarar verdiği ortaya çıktı.

Pankreas: Araştırmacılar gazlı içeceklerin pankreas kanseri olasılığını ikiye katladığını açıkladı.

Rahim: Erken doğum bebek oranının artmasına ve bebeğin yeteri kadar oksijen alamayarak beyin ve vücut fonksiyonlarının gelişmemesine sebep oluyor.