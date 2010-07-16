Gaziye iş teklifi yağdı

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Engin Yaşar, “Ailem ve tüm yakınlarım İzmir'de olduğu için İzmir'de çalışmak istiyorum” dedi.1998 yılında bir terör saldırısında yaralandığını, hastanede gördüğü tedavi sonrası gazi olabilmek için yaptığı başvurunun yanıtsız kaldığını iddia eden Engin Yaşar, kendisinin terör mağduru olduğunu, bu nedenle gazilere sağlanan imkanlardan yararlanamadığını dile getirdi.

Gazi ilan edilmesi için açtıkları davadan da henüz sonuç alamadığını anlatan Yaşar uzun süre iş bulamayınca Orman Bölge Müdürlüğü'nün geçici işçilik için açtığı şoför pozisyonuna başvurduğunu anlattı.

Yaşar, “Orada bir koşu yarışına tabi tutulduk. Tabi başarısız olduk. Daha önce pek çok yere başvurmuş, sonuç alamamıştım. Yetkililere sesimi duyurmuş oldum. Çıkan haberler sonrası İzmir, Antalya ve Ankara'dan iş vermek için aradılar. Bazı belediyelerden ve Milli Eğitim Müdürlüğünden iş teklifleri geldi. Ailem ve tüm yakınlarım İzmir'de olduğu için İzmir'de çalışmak istiyorum. Partilerden de arayanlar oldu. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal 10 gün sonra İzmir'e geleceğini, görüşüp durumun takipçisi olacağını söyledi. Tüm bu yaşananlardan sonra bir iş sahibi olursam çok mutlu olacağım” dedi.

