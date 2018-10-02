Gazişehir'de Koşukavak dönemi sona erdi

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto 1’inci Lig’de Gaziantep’i temsil eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına geçen Koşukavak takımıyla çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi ve 2 mağlubiyet aldı. Son olarak sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup olan takım istenilen performansı gösteremedi. Bugün kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada iki tarafın anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan Yalçın Koşukavak ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Yalçın Koşukavak\'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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