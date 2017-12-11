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Spor

Gazişehir Gaziantep'te sakatlanan Muhammet Reis devreyi kapattı

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) TFF 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Külübü'nün kaptanı Muhammet Reis, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyecek

11 Aralık 2017 20:38

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

TFF 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Külübü\'nün kaptanı Muhammet Reis, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Ligin 15\'inci haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılayan Gazişehir Gaziantep\'in takım kaptanı ve forvet oyuncusu Muhammet Reis, 60\'ncı dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Reis\'in çekilen MR\'ında sol ayak arka adelesinde 2\'nci derece yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıkalamada Muhammet Reis\'in ligin ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtilerek, şöyle denildi:
\"Başarılı futbolcumuz Muhammet Reis, sezonun ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyecektir. Kaptanımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.\"

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