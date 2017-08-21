T24 LogoT24 Logo
Spor

Gazişehir Gaziantep'te Adama Ba 3 ay yok

TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün dün akşam Gaziantepspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Adama Ba'nın, omurga kemiğindeki çatlak nedeniyle 3 ay forma giyemeyeceği açıklandı

21 Ağustos 2017 20:54

TFF 1\'inci Lig\'de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nün dün akşam Gaziantepspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Adama Ba\'nın, omurga kemiğindeki çatlak nedeniyle 3 ay forma giyemeyeceği açıklandı.
Gazişehir Gaziatep Futbol Kulübü\'nün Moritanyalı orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Adama Ba, dün Gaziantepspor karşılaşmasında girdiği pozisyonda sırtına aldığı darbeyle sakatlandı. Hastanede yapılan tetkiklerde omurgasında bulunan L3 transvers proses kemiğinde çatlak olduğu tespit edilen Adama Ba\'nın, 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Yapılan incelemeler sonucunda oyuncumuzun, omurgasında bulunun L3 transvers proses kemiğinde çatlak tespit edilmiştir. Genç futbolcumuz Adama Ba\'nın tedavisine başlanmış olup, futbolcumuz yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacaktır. Futbolcumuz Adama Ba\'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TFFLig Gazişehir Gaziantep Futbol KulübüGaziantepsporAdama BaGazişehir Gaziatep Futbol Kulübü MoritanyalıHastanedeL3KulüptenGençFutbolcumuz Adama Ba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24