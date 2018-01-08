Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı orta saha oyuncusu

GAZİANTEP,(DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilya\'nın Figueirense takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşme imzaladı.

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı Jefferson Nogueira Junior\'u kadrosuna kattı. Gaziantep\'e gelen Junior, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada \"Yeni futbolcumuz Jefferson Nogueira Junior\'a hoş geldin diyor, kulübümüz forması altında başarılar diliyoruz\" denildi.

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