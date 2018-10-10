Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Altıparmak ile anlaştı

GAZİANTEP,(DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak’a yeni görevinde başarılar dilenirken, \"Yeni teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak\'a kulübümüze hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz\" denildi.

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