Gazişehir Gaziantep – Grandmedical Manisaspor: 2-0

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Çetin (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Hatip Tiryaki (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Yasin (xx), Ahmet (xx), Sinan (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Muhammet (xxx)(Dk.60 Kabasele xxx), Murat (xx), Zec (xx), Okan(xxx)(Dk.66 Mustafa Sami xx), Webo (xxx)(Dk.90 Özgür Can ?)

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Mehmet Göktuğ (xx)- Bilal (xx), İsmail (xx)(Dk.66 Metin xx), Ndong (xxx), Abdulkadir (xx), Perovic(xx), Atiemwen (xx), Dimov (xx), Mustafa (xx), Ümit (xx), Berkay (xx)(dk. 73 Fahri xx)

SARI KARTLAR: Mehmet, Ahmet, Murat, Okan (Gazişehir Gaziantep), Mustafa, Abdülkadir, Metin (Grandmedical Manisaspr)

GOLLER: Dk.51 Gökhan, Dk.77 Kabasele (Gazişehir Gaziantep)

TFF 1’inci Lig\'in 11’inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Grand Medical Manisaspor 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada ceza sahası ön çizgisinde serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep’te topun başına Muhammet geçti bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30’uncu dakikada Yasin’in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda top Kaleci Mehmet’in müdahalesi ile kornere çıktı.

39’unucu dakikada İsmail, sol kanttan getirdiği topu ceza sahası içerisinde ki Ndog’a aktardı. Bu oyuncunun plasesi ile ağlarla buluşan top ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

45’inci dakikada Yasin’in sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Webo’nun kafa vuruşunu kaleci Mehmet güçlükle kornere çeldi.

51’inci dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında sol kanatta topla beraber rakiplerini geçen Okan’ın pası ile ceza alanı içerisinde buluşan Gökhan’ın vuruş ağlarla buluştu. 1-0

64’üncü dakikada kale çizgisi önünde Ndong’un ara pasıyla buluşan Bilal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bilal\'in vuruşunda kaleci Stackhowaik topu güçlükle kornere çeldi.

69’uncu dakikada kendi ceza alanından atılan topla rakip sahada buluşan Webo’un aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

77’nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla hareketlenen Gökhan rakplerini geçerek cezalanı içerisine girdi. Bu oyuncunun pasıyla buluşan Kabasele’nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

Karşılaşma 2-0 Gazişehir Gaizantep’in üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)