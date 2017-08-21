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Spor

Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor: 0-1

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon Arena HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Murat Temel (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stackhowiak (xx)- Sami Can (x) (Dk

21 Ağustos 2017 02:52

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)
STAT: Gaziantep Kalyon Arena
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Murat Temel (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stackhowiak (xx)- Sami Can (x) (Dk.46 Okan x), Muhammet Reis (xx) (Dk.58 Bousbiba xx), Adama Ba (Dk.21 Kabasele xx), Akakpo (xx), Özgür Can Özcan (xx), Gökhan Alsan (xx), Uğur (xx), Mehmet Erdem Uğurlu (xx), Özgür Özkaya (xx), Sinan (xx)
GAZİANTEPSPOR: Adnan (xxx)- Şenol (xx), Alpay (xxx), Serhan (xxx), Mehmet Sait Üzümcü (xx) (Dk.68 Harun x), Zeki (xxx), İlker (xx), Oktay (xx) (Dk.90 İbrahim), Müslüm (xxx) (Dk.90 Gökhan Çamur), Hasan (xx), Hüseyin (xx)
GOLLER: Dk.47 Alpay (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Alsan, Kabasele, Özgür Özkaya, Sinan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), İlker, Hüseyin, Hasan, Oktay, Şenol (Gaziantepspor)

TFF 1\'inci Lig\'de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Gaziantepspor\'a 1-0 mağlup oldu. Lig tarihinde Gaziantep\'in iki takımı bu kentte ilk kez karşı karşıya geldi.
18\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Reis\'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlardan auta çıktı.
32\'nci dakikada Kabasele\'nin pasıyla topla buluşan Sinan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
47\'nci dakikada orta sahanın ilerisinde topla buluşan Alpay, rakiplerini çalımladıktan sonra kale önünde vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
55\'inci dakikada Müslüm\'ün ara pasıyla topla buluşan Hüseyin\'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
77\'nci dakikada Oktay\'ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen Alpay\'ın yerden vuruşunda tehlikeye kaleci Stackhowiak önledi.
83\'üncü dakikada korner çizgisinde topla buluşan Okan\'ın pasıyla Bousbiba\'ya arkadan çarpan top auta çıktı.
Karşılaşma Gaziantepspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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