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Spor

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Pierre Webo'yu kadrosuna kattı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala tecrübeli forvet oyuncusu Pierre Webo'yu renklerine kattı

07 Eylül 2017 12:55

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala tecrübeli forvet oyuncusu Pierre Webo\'yu renklerine kattı.
Gazişehir Gaziantep, kariyerinde Osasuna, Mallorca, Fenerbahçe gibi takımların formasını terleten Pierre Webo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor formasını giyen Webo, dün akşam saatlerinde geldiği Gaziantep\'te, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yöneticilerin katılımıyla yapılan törenle kendisini Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne bağlayan 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Süper Lig kariyerinde 182 resmi müsabakaya çıkan Pierre Webo, 67 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde ise 473 mücadeleye çıkan Webo, 129 gol atıp, 45 de asist yaptı.

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