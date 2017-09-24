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Gazişehir Gaziantep FK - Eskişehirspor: 2-2

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) (FOTOĞRAFLI) STAT: Gaziantep Kalyon Arena HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Serdar Diyadin (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stackhowiak (xxx)- Ahmet (x), Murat (xx), Kabasele (xx) (Dk

24 Eylül 2017 23:58

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) (FOTOĞRAFLI)

STAT: Gaziantep Kalyon Arena
HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Serdar Diyadin (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stackhowiak (xxx)- Ahmet (x), Murat (xx), Kabasele (xx) (Dk.57 Özgür Can Özcan xx), Muhammet (xx) (Dk.77 Özgür Özkaya x), Akakpo (xxx), Yasin (xxx), Webo (xxx), Gökhan (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Rodriguez (xxx) (Dk.89 Okan)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Hasan Hüseyin (xx) (Dk.87 İbrahim), Aykut (xx), Dorukhan (xx), Uğur (xx) (Dk.73 Hürriyet x), Ofoedu (xxx), Kaan (xxx), Hasan Ayaroğlu (xxx), Akaminko (xx), Semih Güler (xxx), Bruno (xxx) (Dk.87 Semih Şentürk)
GOLLER: Dk.63 Webo, Dk.71 Ahmet (kendi kalesine), Dk.74 Gökhan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Dk.3 Bruno (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Webo, Murat, Gökhan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Akaminko (Eskişehirspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 6\'ncı haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.
3\'üncü dakikada Ofoedu\'nun sol kanattan ortasıyla topu kontrol eden Bruno\'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
18\'inci dakikada Uğur\'un ara pasıyla topla buluşan Bruno\'nun hareketlendiği meşin yuvarlak, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
30\'uncu dakikada Gökhan\'ın ceza sahası çizgisinden şutunda top, kaleci Kayacan\'da kaldı.
41\'inci dakikada Kaan\'ın ortasıyla topla buluşan Ofoedu\'nun dokunacağı meşin yuvarlağı kaleci Stackhowiak ayağıyla uzaklaştırdı.
45\'inci dakikada Hasan Ayaroğlu\'nun ceza sahası çizgisinde önünde buluğu ve bekletmeden kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.
50\'nci dakikada ceza sahasında Murat\'ın şutunda top yandan auta çıktı.
62\'nci dakikada ceza sahasında savunmayı çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kalan Ofoedu\'nun vuruşunda meşin yuvarlak Stackhowiak\'ta kaldı.
63\'üncü dakikada Rodrigez\'in ortasına iyi yükselen Webo\'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 1-1.
71\'inci dakikada Kaan\'ın ceza sahasına ortaladığı top Ahmet\'e çarpıp kendi kalesinde ağlarla buluştu: 1-2.
74\'üncü dakikada Rodrigez\'in sol kanattan yerden ortasında, Murat\'ın bekletmeden vuruşunda top sağ kale direğine çarpıp ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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