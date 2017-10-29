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Gazişehir Gaziantep-Elazığspor: 1-0

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA) STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xxx)- Ahmet Kesim (xxx), Murat (xxx), Muhammet (xx) (Dk

29 Ekim 2017 18:07

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xxx)- Ahmet Kesim (xxx), Murat (xxx), Muhammet (xx) (Dk.73 Kabasele x), Yasin (xxx), Webo (xx) (Dk.65 Özgür Can x), Gökhan (xxx), Mehmet (xxx), Zec (xxx), Okan (xx) (Dk.88 Samican), Sinan (xxx)
ELAZIĞSPOR: Soner (xx)- Alpaslan (xx), Bjarnason (xx), Kadir, Sarpong (xx) (Dk.73 Berk x), Adem (xxx), Erman (xxx), Emre (xxx), Mertan (xx) (Dk.55 Ahmet Aras x), Sezgin (xx), Silva (xx)
GOLLER: Dk.30 Gökhan (Gazişehir Gaziantep)
KIRMIZI KART: Kadir (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Okan, Muhammet, Kabasele (Gazişehir Gaziantep)
TFF 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Elazığspor\'u 1-0 mağlup etti.
2\'nci dakikada rakibine karşı ayak kaldırmasını tehlikeli olarak değerlendiren hakem, Kadir Bekmezci\'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
20\'nci dakikada Yasin\'in ortasına yükselen Gökhan\'ın kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı.
23\'üncü dakikada Webo\'nun ceza sahasına kafa pasıyla gönderdiği topa Zec röveşata yaptı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Gökhan\'ın, savunmayı çalımlayıp düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45\'inci dakikada Okan\'ın ceza sahasında şutunda top kaleci Soner\'de kaldı.
64\'üncü dakikada Webo savunmayı geçip şut çekti, kaleci Soner kornere çeldi.
77\'nci dakikada Silvan\'ın ortasına Alparslan, gelişine vurdu ancak top auta çıktı.
81\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Murat\'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Soner\'de kaldı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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