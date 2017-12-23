Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor maçının ardından

Erkan Sözeri: \"Galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum\"

İbrahim Üzülmez: \"Daha iyisini yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın\"

TFF 1’inci Lig’de sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor\'a 2-1 yenilen Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılamayı kazanacak bir oyun sergilemediklerini söyledi.

Sözeri, karşılaşmanın ilk dakikalarında kötü oynadıklarını fakat daha sonraki sürede sezonun en iyi maçını çıkardıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"İlk 15 dakika kötü oynadık. Golü yedik, golden sonra toparlandık golü de bulduk. İyi mücadele ettik, sadece çok iyi oynadığımız söylenemez. Neden? Çünkü bizim bir oyun şablonumuz var, nokta oyuncularımızın sakatlığı bu oyuna etkili oldu diye düşünüyorum. Muhammed Reis, Gökhan Alsan, Ermin Zec gibi. Webo sakatlandı ve oyundan çıktı. 4-5 tane böyle ilk 11 oyuncusu olmayınca maalesef oyununuzun kalitesi de bir anlamda düşüyor. Bu oynamayan oyuncular için bir fırsattı tabi. Ama ne kadar doğru değerlendirdiler? Bunu biz değerlendireceğiz. Devre arası hamle yapacaktık zaten, ama bu gösterdi ki bu hamle kaçınılmaz oldu. Çünkü hedefe oynayacaksanız daha oyunu forse eden, oyuncularla oynamanız gerekir. Bu ağırlığı kaldıracak oyuncularla oynamanız gerekir. Bu hamleleri de yapacağız. Bugün her şeye rağmen puan da alabilirdik ama bu oyunumuzla çok da galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum açıkçası.\"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Maçı kazandığımız için mutluyuz. Golü bulduktan sonra rakip takımın oyunu dengelediğini söyleyebilirim. İlk yarı içeresinde birçok basit hatalarımızda vardı. İkinci yarıdaki oyuncu değişikliklerimizden sonra oyunu biraz daha dengeledik. 70\'inci dakikadan sonra rakip takım üzerinde biraz daha baskı kuran bir takım olarak gözüktüğümüz söyleyebilirim. Golü bulduk ihtiyacımız olan bir galibiyet. 10\'uncu hafta deplasmanda galip gelemeyen bir takımımız vardı. Bunu bugün bayardık oyuncularımızı bugün kutluyorum. Rakibin de özellikle 89\'uncu dakikada çok net bir röveşata pozisyonu vardı. Bu dakikalarda bu tür pozisyonlara imkan vermemiz gerekiyor. Biz iyi bir takımız bu yolda biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Daha iyisini yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Özellikle 2\'nci yarıdaki dokunuşlarla beraber yapacağımız takviyeler ile birlikte bu takımın çok daha iyi yol alacağını söyleyebilirim. Oyuncularımı kutluyorum, rakibe de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.\"

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HABER-KAMERA: EYYÜP BURUN-GAZİANTEP-DHA