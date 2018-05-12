Gazişehir Gaziantep-Boluspor maçının ardından

Erkan Sözeri: Gol yemeden galip gelmeyi başardık

Sait Karafırtınalar: Eşit şartlarda oynamadık

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- SPOR Toto 1\'inci Lig Play-Off Yarı Final karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Bolusupor’u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Dersimizi iyi çalıştık. Oyun kuralımız tıkır tıkır işledi. Çünkü bunlar iki ayaklı maçlar, telafisi olmayan maçlar. İçeride gol yerseniz deplasmanda sıkıntılı olacak maçlar. Gol atarsak çok iyi olacaktı. Bunu 90 artıda gerçekleştirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Boluspor’da çok kaliteli bir takım, buralara kolay gelmediğini gösterdi. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, ikinci yarı 1-2 pozisyon yakaladılar. Bizimde pozisyonlarımız vardı. Özellikle Özgür Can’ın iki net pozisyonu vardı. Golü erken bulsaydık daha farklı olabilirdi. Bu tür maçlarda gol yemeden galip gelmek çok önemli bunu başardık. Şimdi orada 1 gol bulsak rakibin çıkması için 3 gol atması gerekli. Biz bir misyon yüklendik Gaziantep’te, Gazişehir Gaziantep’i Süper Lig’e çıkarmak. Şimdilik camiaya hayırlı olsun. Dediğim gibi bu iki ayaklı bir maç çok dikkatli olmamız lazım oradaki maç için çalışacağız.\"

SAİT KARAFIRTINLAR: EŞİT ŞARTLARDA OYNAMADIK

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, \"İlk yarıyı 90 artı 5’de yediğimiz bir golle 1-0 geride kapattık. Ama bunun birde Bolu’da ikinci yarısı var. Bolu’da çok farklı olacak. Burada eşit şartlarda oynadığımızı düşünmüyorum. İnşallah Bolu’da böyle olmaz. Berabere kalsaydık Gaziantep’in bir şansı vardı ama 1-0’ın ardından Bolu’da hiç şansları yok. Oyuncularım 3 gün bu maçı bekleyecek\" diye konuştu.

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