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Spor

Gazişehir Gaziantep-Adanaspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'u 4-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar elde ettikleri 3 puana sevindiklerini belirtirken, Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise iyi mücadele edemediklerini söyledi

09 Eylül 2017 02:41

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor\'u 4-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep\'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar elde ettikleri 3 puana sevindiklerini belirtirken, Adanaspor\'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise iyi mücadele edemediklerini söyledi.
Karşılaşmada elde edilen 3 puana sevindiklerini belirten Hüseyin Kalpar, \"Kendi sahamızda elde ettiğimiz 3 puan bizim için önemliydi. Adana takımı iyi bir takım. Geçen sene süper ligde oynayan bir takımdı. Dolayısıyla bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Doğru mücadele ettiğimiz için galip olduk. Hırsımızı ortaya koyduk. Yeni almış olduğumuz oyuncuların da golle tanışması sevindiriciydi. Daha önce gol atamayan bir takımdık. Şimdi ise goller atan takım olduk. Dolayısıyla galibiyete sevindik ve oyuncularımı tebrik ediyorum\" dedi.
Adanaspor\'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise, deplasmanda kaybettikleri 3 puana üzüldüklerini ifade ederek, \"Deplasman oyununu kaybettik. Savunma hatası yapıyoruz. Oyunun kontrolünü sağlamış olsak da hata yaptığınız sürece işiniz zorlaşıyor. Rakip oyunu hak etti. Rakip bizden daha iyi oynadı ve 3\'üncü golden itibaren bizim için maç daha da zorlaştı. İyi başlayıp, kötü devam ettirdiğimiz bir oyundu. Bu lig, önemli bir lig. Bu seviyelerde savunma hataları yaparsanız, bu tür sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Rakibimizi tebrik ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hüseyin Kalpar açıklamalar
-Mustafa Kemal Kılıç açıklamalar

Metin Faruk TAMER - Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) 

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