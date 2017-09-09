Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Kalyon Stadyumu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serkan Gençerler (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xx)- Ahmet (xx), Murat (xx), Kabasele (xxx) (Dk.82 Özgür Can Özcan), Muhammet (xxx) (Dk.84 Mustafa), Yasin (xx), Gökhan Alsan (xx), Mehmet (xx), Zec (xx) (Dk.71 Rodriguez), Özgür Özkaya (xx), Sinan (xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx)- Gökhan Süzen (xx), Abdulaziz (xx), Bilal (xx) (Dk.61 Bekir), Onur (xx), Tevfik (xx), Rodrigo (xx), Silva (xx), Gökhan Meral (xx) (Dk.37 Vinicius x), Ignacio (xx), Bahattin (xx) (Dk.66 Oğuz Han)

GOLLER: Dk.21 ve 26 (penaltı) Muhammet, Dk.58 Kabasele, Dk.90 Rodriguez (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Hayrullah, Gökhan Süzen, Onur (Adanaspor)



GAZİŞEHİR Gaziantep, TFF 1\'inci Lig\'in 4’üncü haftasında sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 4-0 mağlup etti.

18’inci dakikada Yasin’in ortasına iyi yükselen Zec’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

21’inci dakikada Mehmet’in ceza sahasına doğru attığı pası kontrol eden Muhammet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

26’ncı dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Muhammet’in şutunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

58’inci dakikada savunmadan dönen topa düzgün vuran Kabasele’nin plasesinde top ağları havalandırdı: 3-0.

90\'ıncı dakikada orta sahadan aldığı pası ceza sahasına kadar süren Rodriguez\'in şutunda meşin yuvarlak kaleye girdi: 4-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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