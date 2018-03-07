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Spor

Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor maçının ardından

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 26’ncı haftasında evinde konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri, taktik disipline sağdık kalarak oynadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

07 Mart 2018 01:50

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 26’ncı haftasında evinde konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep\'te teknik direktör Erkan Sözeri, taktik disipline sağdık kalarak oynadıklarını ifade ederek şunları söyledi:
\"Biz taktik disipline bağlı kalarak oynadık. Hem ofansif hem defansif olarak futbolun doğru olanı yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ümraniyespor’un pas yaparak çıktığını biliyorduk, önde baskıyla pozisyon bulabileceğimizi düşündük sonuç olarak da ilk golü bu şekilde bulduk. Rakibimize hiç pozisyon vermedik zaman zaman topu rakibe versek de oyunun tamamına yakını bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımın bu davaya inandıklarını bir kez daha gördük. Bundan sonra hep bu şekilde final maçları oynayacağız. Ümraniyespor’u mağlup ederek hem de aradaki puan farkını üçe indirerek ikili averajda bizde önümüzdeki maçlardan güzel şekilde çıkarsak hedefimiz neden olmasın? Bu lig bu yıl çok farklı oluyor her an her şey olabilir bu maçlar izleyicilere de keyif veriyordur.”
BEKTAŞ: \"ÜMRANİYESPOR GİBİ BİR TAKIMIN ÜST ÜSTE MAÇ KAYBETME LÜKSÜ YOK\"
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise “Maça 1-0 geride başladık ama buna rağmen bırakmadık. İkinci gol inanılmaz bir gol oldu. Yapılan bir ortada adamımızın rakibe uzak olması nedeniyle ikinci golü kalemizde gördük. İkinci yarı sistemi değiştirmeye çalıştık. Daha yoğun ve daha kalabalık olarak rakip kaleye gitmek istedik. Çift forvet oynadığımız halde istediğimiz ortalar gelmedi. Dönen toplarda kontra yedik ama gol yemedik. İlk yarı ve ikinci yarıyı farklı değerlendirebiliriz. Geriye düşmüş bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Belki bir gol bulsak sonuç farklı olabilirdi. Fakat bir şekilde olmadı. Ümraniyespor gibi bir takımın üst üste maç kaybetme lüksü yok. İlk yarıyı ilk ikide kapatmıştık. Sakatlık ve sarı kartlardan dolayı kadro derinliğimiz yok bunlarda bizim için handikap, önümüzdeki maçlarda elimizdeki kadro ile alabileceğimiz puanları alacağız Biz bu ligin iyi takımlarındanız” diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ekran Sözeri\'nin açıklamaları
- Bayram Bektaş’ın açıklamaları

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