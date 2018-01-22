Gazişehir Gaziantep - Samsunspor maçının ardından

Erkan Sözeri: \"2\'nci yarıda olumlu hamleler yapacağımızı söylemiştik\"

Engin İpek: \"Sıkıntılı günler yaşıyoruz\"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

TFF 1’inci Lig’de sahasında konuk ettiği Samsunspor\'u 3-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep\'te teknik direktör Erkan Sözeri, ligin 2\'nci yarısı için yaptıkları değişikliklerin olumlu sonuçlar verdiklerini aktararak şöyle konuştu:

\"Son Rizespor maçındaki sonuçtan sonra, 2\'nci yarıda yapacağımız yeni hamleler olacağını, hedefe ilerleyen bir takım olacağımızı söylemiştim. Bugün bunu gösterdi arkadaşlar, tebrik ederim. Samsunspor da zor zamanlar geçiriyor. Sahada direnç veren bir Samsunspor bekliyorduk, öyle de oldu. Verdiğimiz pozisyonları da vermemiz gerekiyordu. Genel olarak bakınca iyi oynayan, oyuna hakim olan bir Gazişehir Gaziantep vardı. Soyunma odasında, sporcularıma maça çıkarken üzerinizde ne kadar ter varsa onları çıkarmalarını istedim. Onlarda tüm terlerini çıkardı. Hepsini kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oyunla iyi bir galibiyet aldık. Haftaya kardeş takımız Gaziantepspor ile oynayacağız. Bugün Samsunpor\'a nasıl saygı göstererek oynadıysak Gaziantepspor ile de öyle oynayacağız. Afrin\'de mücadele eden Mehmetçiğimize selamlarımızı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.\"

SAMSUNSPOR CEPHESİ

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise oyuncu eksikliği yaşadıklarını aktararak, \"Açıkçası sıkıntılı günler yaşıyoruz. Tabii ki ilk 11\'de oynayan 6 oyuncuyu kaybetmenin savunma anlamında sıkıntısını yaşıyoruz. Acil transfer tahtamızı açmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizi daha sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyebilirim. 4 defans oyuncumuz eksikti buna rağmen 1-0\'dan sonra 2-3 tane net pozisyon bulduk. Bunları gole çevirebilseydik durum çok farklı olabilirdi. Gazişehiri\'i kutluyorum tebrik ediyorum. Kaliteli oyuncularla kurulu bir takım. Kutluyorum\" dedi.

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