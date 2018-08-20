Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor maçının ardından

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ilk yarıyı üstün oynadıkları karşılaşmanın ikinci yarısına etki edemediklerini ve kredi tükettiklerini söyledi.

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 2\'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında üstün oyun oynadıklarını ancak ikinci yarı bunu başaramadıklarını belirten Yalçın Koşukavak, \"İlk 45 dakika tamamen oyun üstünlüğünü elinde tutan Gazişehir vardı. Oyunu elimizde tutabilirdik. İkinci yarı oyunu kontrol edemedik. Rakip oyunu çok riske etti. İgor\'un getirdiği bir top vardı Muhammed Enes kaçırdı, 2-0 olabilirdi. 1-0 çok tehlikeliydi. 2-0 yapmamız gerekiyordu ama olmadı. İstanbulspor oyuncularını iyi biliyorum. Planlı oynayan oyuncular var. Topu onlara vermememiz gerekiyordu. İlk yarı herhalde maç tek taraflı oynandı diyebilirim ama ikinci yarı öyle olmadı. Topu ikinci bölgeye getirdik ama skora etki edemedik. Şuanda kredi tükettik\" diye konuştu.

ORHAN ÇIKIRIKÇI: \"SONUÇTAN MUTLUYUZ\"

Sonuçtan mutlu olduklarını ifade eden İstanbulspor\'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, \"Özellikle iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Özellikle ilk yarı Gaziantep iyi oynadı ama ikinci yarı oyunu dengeledik. Çok güzel bir maç oldu. Biz istediğimiz puanı aldık. Önümüzdeki haftalarda inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Oyuncularımızın özgüveni yerine geldi. Önümüzdeki hafta hedeflerimize biraz da yaklaşacağımızı umuyorum\" şeklinde konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yalçın Koşukavak\'ın açıklamaları

- Orhan Çıkırıkçı\'nın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)