Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor: 1-1

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Önder Yılmaz

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Fatih - Ahmet, Yalçın, Poepon, Okan (Dk. 87 Mustafa), Kubilay, Gökhan, Emmanuel (Dk. 78 Da Silva), Mehmet, Rıdvan, Del Valle (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Nascimento, Eslem, Muammer (Dk. 78 Perovic), Ali (Dk. 46 Onur), İbrahim, Cajic, Muhammed Demirci (Dk. 63 Muhsin), Tuncer, Bariş, Muhammed Ali Kurt

GOLLER: Dk. 34 Del Valle (Gazişehir Gaziantep), Dk. 83 İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Yalçın, Mehmet, Gökhan (Gazişehir Gaziantep) - Muhammed Demirci, Nascimento, Tuncer (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 2\'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

7\'nci dakikada Gökhan\'ın pasıyla topu kontrol eden Del Valle, ceza sahasına kadar ilerledi. Del Valle\'nin, şutunda kaleci Muhammed topu uzaklaştırmayı başardı.

32\'nci dakikada Kubilay\'ın pasıyla topla buluşan Del Valle\'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

45\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet\'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

72\'nci dakikada Cajic\'in kale önündeki pasıyla topla buluşan İbrahim şutunu çekti ancak savunma topu çizgiden çelip, kornere gönderdi.

83\'üncü dakikada kale önüne yapılan ortaya yükselen İbrahim\'in kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

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