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Spor

Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-1

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) -  STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur Arslan, Ahmet, Mücahit, Oğuz, Kerim, Gökhan, Segbefia (Dk

19 Ocak 2019 18:31

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - 
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur Arslan, Ahmet, Mücahit, Oğuz, Kerim, Gökhan, Segbefia (Dk.80 Theodor) Oğulcan (Dk.70 Rıdvan), Del Valle, Poepon (Dk.56 Chabbı)
DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Alperen, Deniz, Ziya, İsmail (Dk.90 Burak Altıparmak) Mehmet, Recep (Dk.80 Ambamba), Burak Çalık (Dk.75 Muhammed), Furkan, Kerem Can, Abdülkerim
GOL: Dk.38 Ziya (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Segbefıa, Del Valle, Gökhan (Gazişehir Gaziantep FK)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 18\'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu.
38\'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında sağ kenardan topu alan Ziya’nın sert şutu ile top ağlarla buluştu: 0-1.
Maçta başka gol olmayınca Gazişehir Gaziantep FK evinde  Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)

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