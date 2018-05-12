Gazişehir Gaziantep - Bolusupor: 1-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) -

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Nihat Doker (xxx), Alaattin Özcan (xxx), Temel Tüysüz (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowıak (xx)- İsmail (xx), Ahmet (xx), Tugay (xx)(Dk.59 Muhammed xx), Jefferson (xx)(Dk.75 Mustafa xx), Özgür (xx), Gökhan (xx)(Dk.82 Webo x), Mehmet (xx), Segbefia (xx), Del Valle (xx), Uğur (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Furkan (xx), Arapi (xx), Diarra (xx), Cengiz (xx), İshak (xxx), Yusuf (xx)(Dk.86 Özgür İleri xx), Akabueze (xx), Sefa (xx)(Dk.79 Melih xx), Mustafa (xx)(Dk.55 Guido xx), Romano (xx)

GOL: Dk.90 Webo (Gazişehir Gaziantep)

KIRMIZI KART: 90+2 Diarra (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Jefferson, İsmail (Gazişehir Gaziantep) - Yusuf, Furkan (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi de kullanıldı.

14’üncü dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Gökhan’ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Özgür’ün şutunda top kalecide kaldı.

19’uncu dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza alanı ön çizgisine gelen Del Vale şutunu çekti top az farkla auta çıktı.

33’üncü dakikada gelişen Gazişehir Gaizantep atağında ceza alanına uzak bir noktada topla buluşan Gökhan, şutunu attı, top kaleci Gökhan’da kaldı.

53’üncü dakikada sol kanattan atak yapan Gazişehir Gaziantep’te Mehmet’in yaptığı ortada topa iyi yükselen Özgür kafayla vurdu. Top direğe çarparak auta çıktı.

54’üncü dakikada Del Valle’nin sol kanattan ceza alanı içine attığı pasla buluşan Özgür şutu auta çıktı.

55’inci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Romano’nun sert şutunda kalecinin müdahalesiyle kop kornere çıktı.

90’ıncı dakikada Segbefia’nın ceza alanı ön çizgisinden yaptığı ortada topa iyi yükselen Webo kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma 1-0 Gazişehir Gaziantep’in galibiyetiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)