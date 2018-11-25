T24 LogoT24 Logo
Spor

Gazişehir Gaziantep - Boluspor: 1-0

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP,  (DHA) Stat: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Süleyman Abay, Hasip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay- Rıdvan, Yalçın, Ahmet, Gökhan, Jefferson(Dk

25 Kasım 2018 21:02

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP,  (DHA)

Stat: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Süleyman Abay, Hasip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay- Rıdvan, Yalçın, Ahmet, Gökhan, Jefferson(Dk.69 Kerim) , Sami, Segbefia(Dk.82 Kubilay), Oğulcan, Del Valle, Poepon(Dk.65 Chabbi)
BOLUSPOR: Gökhan- Ufuk, Uğur, Ümit, Diarra, Melik, Burak(Dk.75 Bilal), Umut, Mustafa(Dk.62 Guido), Özgürcan(Dk.46 Etoundi), Akabueze
GOL: Dk. 45 Gökhan (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Akabueze, Burak, Ufuk, Ümit (Boluspor) Jefferson, Segbefia, Del Valle, Chabbi, Oğulcan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Bolusupor’u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
45’inci dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla beraber rakip ceza alanına giren Del Valle ortasını yaptı, topla buluşan Gökhan’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
74’üncü dakikada sol kanatta serbest vuruş kazanan Boluspor’da topun başına Akabueze geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Etoundi kafayla vurdu, top kaleci Günay’da kaldı.
Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN GAZİANTEPDHA Stat Gaziantep Kalyon HAKEMLER Süleyman Abay Hasip Tiryaki Hasan Hüseyin Tetik GAZİŞEHİR GAZİANTEP Günay Rıdvan Yalçın Ahmet Gökhan JeffersonDkKerimSami SegbefiaDkKubilay Oğulcan Del Valle PoeponDk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24