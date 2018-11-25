Gazişehir Gaziantep - Boluspor: 1-0

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)

Stat: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Süleyman Abay, Hasip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay- Rıdvan, Yalçın, Ahmet, Gökhan, Jefferson(Dk.69 Kerim) , Sami, Segbefia(Dk.82 Kubilay), Oğulcan, Del Valle, Poepon(Dk.65 Chabbi)

BOLUSPOR: Gökhan- Ufuk, Uğur, Ümit, Diarra, Melik, Burak(Dk.75 Bilal), Umut, Mustafa(Dk.62 Guido), Özgürcan(Dk.46 Etoundi), Akabueze

GOL: Dk. 45 Gökhan (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Akabueze, Burak, Ufuk, Ümit (Boluspor) Jefferson, Segbefia, Del Valle, Chabbi, Oğulcan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Bolusupor’u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

45’inci dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla beraber rakip ceza alanına giren Del Valle ortasını yaptı, topla buluşan Gökhan’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

74’üncü dakikada sol kanatta serbest vuruş kazanan Boluspor’da topun başına Akabueze geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Etoundi kafayla vurdu, top kaleci Günay’da kaldı.

Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

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