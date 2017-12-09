Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü: 2-2

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Erkan Akbulut (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Ahmet (xx), Sinan (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Muhammet Reis (xxx)(Dk.61 Akakpo xx)(Dk.82 Özgürcan xx), Murat (xx), Muhammed Ertürk(xx), Özgür(xx) Del Valle (xx)(Dk.73 Yasin xx), Webo (xxx)

ANKARAGÜCÜ: Koray (xx)- Erdem (xx), Alihan (xx), Abdülkadir (xxx)(Dk.16 Mehmet Sak xx)(Dk.52 Doka xx),Kenan (xx), Kehinde (xx)(Dk.86 Dieng xx), Putsila (xx), Arif (xx), İlhan (xx), Szukala (xx), Ferhat (xx)

SARI KARTLAR: Ahmet, Yasin (Gazişehir Gaziantep), Kenan, Alihan (Ankaragücü)

GOLLER: Dk.39 Webo (penaltı), Dk.51 Gökhan (Gazişehir Gaziantep), Dk.68 İlhan(penaltı), Dk.75 Erdem (Ankaragücü)



TFF 1’inci Lig\'in 11’inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

39’uncu dakikada kazanılan penaltıyı Webo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

51’inci dakikada sol kanattan yapılan ortayla ceza alanında topla buluşan Gökhan’ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

68’inci dakikada topla beraber ceza alanı içine hareketlenen İlhan defans oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakemin verdiği penaltıyı yine bu oyuncu kullandı. İlhan’ın vuruşu golle sonuçlandı. 2-1

75’inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan topla ilerleyen Erdem\'in ceza alanı içine gönderdiği top sekerek ağlarla buluştu. 2-2

(FOTOĞRAFLI)