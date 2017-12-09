T24 LogoT24 Logo
Spor

Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü: 2-2

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA) Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Erkan Akbulut (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Ahmet (xx), Sinan (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Muhammet Reis (xxx)(Dk

09 Aralık 2017 20:43

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Erkan Akbulut (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Ahmet (xx), Sinan (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Muhammet Reis (xxx)(Dk.61 Akakpo xx)(Dk.82 Özgürcan xx), Murat (xx), Muhammed Ertürk(xx), Özgür(xx) Del Valle (xx)(Dk.73 Yasin xx), Webo (xxx)
ANKARAGÜCÜ: Koray (xx)- Erdem (xx), Alihan (xx), Abdülkadir (xxx)(Dk.16 Mehmet Sak xx)(Dk.52 Doka xx),Kenan (xx), Kehinde (xx)(Dk.86 Dieng xx), Putsila (xx), Arif (xx), İlhan (xx), Szukala (xx), Ferhat (xx)
SARI KARTLAR: Ahmet, Yasin (Gazişehir Gaziantep), Kenan, Alihan (Ankaragücü)
GOLLER: Dk.39 Webo (penaltı), Dk.51 Gökhan (Gazişehir Gaziantep), Dk.68 İlhan(penaltı), Dk.75 Erdem  (Ankaragücü)

TFF 1’inci Lig\'in 11’inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
39’uncu dakikada kazanılan penaltıyı Webo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
51’inci dakikada sol kanattan yapılan ortayla ceza alanında topla buluşan Gökhan’ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
68’inci dakikada topla beraber ceza alanı içine hareketlenen İlhan defans oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakemin verdiği penaltıyı yine bu oyuncu kullandı. İlhan’ın vuruşu golle sonuçlandı. 2-1
75’inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan topla ilerleyen Erdem\'in ceza alanı içine gönderdiği top sekerek ağlarla buluştu. 2-2

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN GAZİANTEP DHA Stat Gaziantep Kalyon Hakemler Volkan BayarslanSametErkan AkbulutGAZİANTEP StachowiakAhmetSinanGökhanMehmetMuhammet ReisAkakpoMuratMuhammed ErtürkxxDel ValleYasinWeboKorayErdemAlihan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24