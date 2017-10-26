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Gazişehir Gaziantep - Ankara Demirspor: 1-2

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu HAKEMLER:  Yiğit Arslan (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Seyfettin Ünal (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Necati (xx)- Kabasele (xx) (Dk

26 Ekim 2017 00:14

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu
HAKEMLER:  Yiğit Arslan (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Seyfettin Ünal (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Necati (xx)- Kabasele (xx) (Dk.77 Zec x), Yusuf (xx), Özgür Can Özcan (xx), Yasin (x) (Dk.47 Sinan x), Mustafa (xxx), Rodriguez (xx) (Dk.62 Murat x), Ali (xx), Muhammed (xx), Okan (xxx), Özgür Özkaya (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (xxx)- Adem (xxx), Burak Sürmeli (xxx), Burak Öksüz (xx), Hüseyin (xxx), Hasan (xxx) (Dk.90 Barış Alper Yılmaz), Çınar (xx) (Dk.74 Güney x), Sebahattin (xxx), Bilal (xx), Kerem (xxx), Umut (xx) (Dk.73 Barış Gök x)
GOLLER: Dk.20 Okan (Gazişehir Gaziantep), Dk.76 ve Dk. 89 Hasan (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Yusuf, Okan (Gazişehir Gaziantep), Burak Öksüz, Hüseyin, Bilal (Ankara Demirspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü Tur\'da TFF 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Ankara Demirspor\'a 2-1 mağlup olup kupa mücadelesine veda etti.
20\'nci dakikada Burak Öksüz\'ün ceza sahası içerisinde Okan\'a yaptığı harekete faul olarak değerlendiren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Okan\'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
28\'inci dakikada Kabasele, kale önünde kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldı. Kabasele\'nin şutunda top kalecide kaldı.
37\'nci dakikada Muhammed\'in yerden ortasında topla buluşan Kabasele’nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
76\'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasan\'ın düzgün vuruşunda  meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
89\'uncu dakikada topla buluşan Hasan, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

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