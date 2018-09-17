Gazişehir Gaziantep - Altınordu maçının ardından

Yalçın Koşukavak: \"İç sahada kazandık mutluyuz”

Hüseyin Eroğlu: \"Biz böyle oynamak istemiyoruz\"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5’inci haftasında evinde Altınordu\'yu 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep\'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iç sahada kazanmalarının kendileri için moral olduğunu söyledi.

Koşukavak, Altınordu’nun iyi bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi: \"İlk yarı itibarıyla bizi çok hırpaladılar. Ön alandaki baskılarımızı kırdılar. Bu yüzden çok koşmak zorunda kaldık. Ayrıca zaman zaman topa da hakim olamadık. İç saha maçlarında topa sahip olamazsanız, rakibi geriye yaslayamazsınız ve oyun rakibin kontrolüne geçer. İkinci yarı itibarıyla zaman zaman oyunu dinlendiremediğimiz zamanlar oldu ama başarılı olduk. İç sahada kazanmamız gerekiyordu. Gaziantep halkı için de bu önemliydi.\"

EROĞLU: “MAÇIN SON BÖLÜMLERİNDE OYUNDAN DÜŞTÜK”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise \"Kazanmak istiyorduk. Son 15-20 dakikada rakip üzerimize geldi. Son dakikada da gol yedik. İyi oynadığımız süreleri artırmalıyız. Çünkü maçın belirli bölümlerinde iyi oynadık. Maçın son bölümlerinde oyundan düştük. Biz geri çekilince rakip üstümüze geldi. Biz böyle oynamak istemiyoruz ve tercih ettiğimiz bir oyun tarzı değil. Buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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