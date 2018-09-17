Gazişehir Gaziantep - Altınordu: 1-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA)
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Alper Çetin
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Igor, Poepon, Kerim Avcı, Kubilay, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 59 Oğulcan), Gökhan (Dk. 59 Segbafia), Mehmet (Dk. 64 Del Valle), Rıdvan
ALTINORDU: Erce - Hasan, Murat, Oğulcan, Muhammed Mert (Dk. 80 Kemal), Sefa (Dk. 62 Kerim Alıcı), Berkay Görmez (Dk. 46 Anıl), Serdar, Ali, Berkay Samancı, Sinan
GOLLER: Dk. 90 Kubilay (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Yalçın, Ahmet (Gazişehir Gaziantep) - Hasan (Altınordu)
Spor Toto 1’inci Lig\'in 5\'inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altınordu\'yu 1-0 mağlup etti.
11’inci dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Kerim’in yaptığı ortada topa ceza alanında iyi yükselen Poepon vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.
56’ncı dakikada topla ceza alanı önünde buluşan Poepon rakiplerin geçerek şutunu attı. Top kaleci Erce’de kaldı.
90’ıncı dakikada topla topla ceza alanı içinde buluşan Kubilay’ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma 1-0 Gazişehir Gaziantep’in üstünlüğüyle tamamlandı.
FOTOĞRAFLI