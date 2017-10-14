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Spor

Gazişehir Gaziantep - Akın Çorap Giresunspor maçının ardından

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçı kazanmak istediklerini fakat berabere kaldıklarını söyledi

14 Ekim 2017 23:45

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçı kazanmak istediklerini fakat berabere kaldıklarını söyledi. Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, bu sezon ilk defa kötü bir maç oynadıklarını ifade etti.
Erkan Sözeri, oyuncularının iyi oynadığını dile getirerek, \"Bu maçı kazanmayı çok istedik. Çıkış maçı olarak gördük. Ama maalesef olmadı. Ama fiziksel dokunuşlar yaptık. Bunun psikolojik anlamda faydasını gördük. Maçın geneline baktığımız zaman, rakibe hiç pozisyon vermedik. Yediğimiz Golda firikikten geldi.  biz çok net pozisyonlar yakaladık, ama atamadık. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün üzgünüz, kazanmayı hak etmiştik. Ama mutluyuz, ileriye dönük umutlarımız arttı\" dedi.
Sezon başından bu yana ilk kez bu kadar kötü oynadıklarını belirten Metin Diyadin ise, \"Buraya gelirken maçın Zor olacağını biliyorduk. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle tempomu yakalamaya çalıştık. 8 haftalık periyotta ilk defa bu kadar kötü oynadık. Deplasmandan aldığımız 1 puan bizim için iyi oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Metin Diyadin\'in konuşması
- Erkan Sözeri\'nin konuşması
- Genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: EYYÜP BURUN- GAZİANTEP-DHA

FOTOĞRAFLI

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