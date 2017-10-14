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 Gazişehir Gaziantep - Akın Çorap Giresunspor: 1-1

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA) Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Abdulkadir Bitigen (xxx), Özgür Ertem (xxx), Mehmet Kaan Bingül (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xx)- Yasin (xx), Ahmet Kesim (xx), Sinan (xx), Gökhan (xx), Mehmet (xx), Muhammet (xxx

14 Ekim 2017 23:01

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen (xxx), Özgür Ertem (xxx), Mehmet Kaan Bingül (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xx)- Yasin (xx), Ahmet Kesim (xx), Sinan (xx), Gökhan (xx), Mehmet (xx), Muhammet (xxx)(Dk.83 Kabasele ), Murat (xx), Zec (xx)(Dk.78 Özgür xx), Webo (xx), Del Vale (xxx)(Dk.66 Okan xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx)- Dimitriatis (xx), Korkhisko (xxx) (Dk.46 Mehmet xx), Dale (xx),Berkan (xx), Nascimento (xx), Çağlar (xx), Fatih (xx)(Dk.46 Recep xx), Özgür(xx), Dialibag (xx)(Dk.90 Sinan ), Hüsamettin (xx)

SARI KARTLAR: Yasin, Kabasele (Gazişehir Gaziantep), Hüsamettin, Çağlar (Akın Çorap Giresunspor)

GOLLER: Dk.32 Del Vale (Gazişehir Gaziantep), Dk.49 Çağlar (Akın Çorap Giresunspor)

TFF 1’inci Lig\'in 8’inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

12’nci dakikada Del Vale’nin ceza sahasının sol çizgisinden vurduğu topu kaleci kornere çeldi

16’ncı dakikada ceza sahasının dışından serbest vuruş kazanan Akın Çorap Giresunspor’da , Korhisko’nun vuruşu üstten auta çıktı.

18’nci dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep, atağında Yasin’in düzgün vuruşunu kaleci Anıl güçlükle çeldi.

32’nci dakikada sol kanatan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Muhammet’in sol kanattan yaptığı ortada top Del Vale’nin önünde kaldı bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

49’uncu dakikada serbest vuruş kazanan Akın Çorap Giresunspor’da topun başına Çağlar geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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