Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor maçının ardından

Yalçın Koşukavak: \"Maçın hakkı bu değildi\"

Hakan Kutlu: \"Oyuncularımı tebrik ediyordum\"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 3\'üncü haftasında Adana Demirspor’a evlerinde 1-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iyi mücadele ettiklerini fakat gol atamadıklarını söyledi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise takımın daha yeni olduğun ve ilerleyen maçlarda daha iyi olacaklarını ifade etti.

Koşukavak yenilen golle takımın moralinin düştüğünü belirterek şunları söyledi: \"Mağlubiyete baktığımız zaman kötü bir sonuç. Olmaması gerekiyordu. Geçen haftaki İstanbul beraberliğinden sonra bu biraz daha yıpratıcı kabul etmek lazım. Oyuna baktığımız zaman maçın ilk 20 dakikasında sahada olamadığımızı söyleyebilirim. Bir duran top gol, bir duran top daha penaltı. İlk yarı bir pozisyon bulmadılar. İkinci yarı bir Pote ile var. Bize gelince biz fazlasıyla efor sarf ettik oyuna denge getirmek için. Ama maalesef futbol böyle bir oyun atamayınca olmuyor. Bir gol bulsaydık oyun başka bir hal alabilirdi. İki tane direkten dönen topumuz var. Kaleya çok yaklaşık skoru alamadık. Bence mağlubiyeti hak etmedik. Maçın hakkı en kötü berabere bitebilirdi.”

KUTLU: “BİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİK, ONLAR DEĞERLENDİREMEDİ”

Kutlu ise \"23 yeni oyuncu ve çok geç toplanan bir takımdık. Buna rağmen Karabük maçına iyi başladık daha sonra geçen hafta Denizli maçında oyun ortadaydı bir şans golüyle yenildik. Bu mağlubiyete rağmen büyük bir kenetlenme gösterdik. Bugün geçen haftanın biraz daha üzerine koyup maça gerçekten çok iyi başladık. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Kaçırdığımız bir penaltı ve zannediyorum 2-3 dakika sonra golü bulduk. İlk yarı rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Maçın ikinci yarısında fiziksel açıdan düşeceğimizi tahmin ediyorduk. Bunun için biraz ikinci bölgede tutmayı tercih ettik. Hızlı kontra ataklar denedik bunda da başarılı olduk. Şükürler olsun biz pozisyonları değerlendirdik onlar değerlendiremedi” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hakan Kutlu’nun açıklamaları

- Yalçın Koşukavak’ın açıklamaları