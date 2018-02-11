Gazipaşa'dan hormon ve ilaç iddialarına tepki

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altında üretilen sebzelerde hormon ve ilaç kalıntısı olduğu yönündeki haberler tepki gördü. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, bu tür haberleri yapanlar hakkında dava açacaklarını söyledi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, bazı haberlerde tarım ürünlerinde hormon ve ilaç kalıntısı olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi. Üreticileri seralarda ziyaret ederek domatesin nasıl yetiştiğini gösteren Yusuf Çelik, bu tür haberlerin kasıtlı yapıldığını savundu. \'Akşam dikilir, sabah toplanır, hormonlu ve ilaç kalıntısı var\' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yusuf Çelik, \"Domates 4- 6 ay arasında yetişen bir ürün. Dalından koparıp arı kullanılarak üretilen domatesimizin, tüketici soğuk hava depolarından geldiğini düşünüyor. Dalından koparıp en kısa sürede, taze, hormonsuz ve ilaçsız, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından analizleri yapılmış şekilde tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca ürünlerimiz İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kayıt altındadır. Ürünlerden alınan numunelerde kalıntı olup olmadığı incelenerek tüketiciye ulaşıyor. Ziraat Odası olarak biz bu yalanlar karşısında çok rahatsız olduk. Mahkemeye vererek çiftçimizin emeğini koruyacağız\" dedi.

\'BİLMEYENLER YORUM YAPIYOR\'

Domates üreticisi Tefik Uysal, seralarda arı kullanıldığını, hormon kullanılmadığını belirtirken, ürünler tüketiciye ulaşana kadar yaşanan fiyat farkından yakındı. Üretimin nasıl yapıldığını bilmeyenlerin yorum yaptığını, bunun da fiyatlara olumsuz etki yaptığını aktaran Tefik Uysal, \"1 dekar tesisin 70- 80 bin lira maliyeti var. İçinden alacağı yıllık masraflarla 15- 20 bin lira kazanıyor, 5- 6 yılda kendini amorti etmiyor. Çiftçi eskisi gibi değil. Zor durumda. Köylerde gençler çiftçiliğe önem vermiyor\" diye konuştu.

\'BEBEKLERİMİZE YEDİRİYORUZ\'

Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan da üretilen domateste zararlı madde olmadığını vurgularken, şöyle dedi:

\"Gazipaşa\'da üretilen ürünleri bebeklerimize yediriyoruz. Şimdiye kadar da hiçbir mahsuru çıkmadı. Zaten Gazipaşa, Kumluca ihracata dönük. Her giden sebzenin laboratuvarlarda testleri yapılarak gönderiliyor. Gittiği ülkelerde tekrar analizler yapılarak kontrol ediliyor. Bugüne kadar hiçbir ürünümüz bu şekilde geri dönmedi. Bu tür asparagas haberlere halkımız inanmasın. Gönül rahatlığıyla yiyebilirler.\"



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