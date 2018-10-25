Gazipaşa'da sağanak ve dolu, tarım arazilerini vurdu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cam ile plastik seralarda hasar meydana gelirken, tarım alanları, zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 260 üreticiye ait sera ve tarım alanında zarar olduğu belirtildi.

Gazipaşa\'da, dün akşam saatlerinde, sağanak ve yer yer ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Dolu özellikle Kahyalar, Karalar, Aydıncık, Çalıpınar ve Kızılgüney mahallelerinde yağdı. Yaklaşık 30 dakika süren dolu nedeniyle seralar ve meyve bahçeleri zarar gördü. Cam ve plastik seralardaki domates ve salatalık, açık arazide ekili avokado, kabak ve fasulye gibi ürünleri dolu vurdu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Gazipaşa Ziraat Odası bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı. İlk tespitlere göre, 260 üreticinin sağanak ve doludan zarar gördükleri belirlendi.

Gazipaşa Belediye Başkanı AK Parti\'li Adil Çelik, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, zarar gören üreticileri ziyaret ederek, zararın boyutu hakkında incelemelerde bulundu ve üreticilere \'geçmiş olsun\' dileğini iletti.

Üretici Şadiye Coşkun, \"Sera içinde ip bağlıyordum, taş yağar gibi sesler geldi. Hemen eve kaçtık. Sonra baktığımızda camlar kırılmış. Ne olduğunu anlayamadık. Zararımız çok. Salatalık zaten para yapmıyor, üzerini değiştirelim desek zaten paramız yok\" dedi.

\'ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK BEKLİYORUZ\'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise \"Çiftçimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çiftçimize TARSİM sigortası yapması konusunda uyarılarda bulunduk ancak ürünler para yapmıyor. Çiftçilerimiz için milletvekillerimizle toplantı yaptık, onların sesini duyurmak için. 12 ay çalışan çiftçilerimize destek bekliyoruz\" diye konuştu.

\'EL ELE VERİP YARALARIMIZI SARACAĞIZ\'

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de yaklaşık 260 seranın zarar gördüğünü belirterek, \"Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Bize düşen tespitleri yapıp, yukarılara iletmek. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları bizler de yapacağız. Rabbim daha büyüğünü göstermesin. Tesellimiz can kaybının olmaması. Çiftçilerimizle el ele verip yaralarımızı saracağız\" dedi.

GECE HEYELANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Gazipaşa\'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkisinde dün sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir\'in kullandığı 07 UK 250 plakalı midibüs, bölgeden geçerken, heyelan nedeniyle kayan toprakla birlikte sürüklendi. Sabri Özdemir, araçtan atlayarak kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Gökkurt ise midibüsle birlikte metrelerce aşağı sürüklenip, toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi. Mustafa Gökkurt\'un cansız bedeni, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Mustafa Gökkurt\'un cenazesi, toprağa verilirken, ilçe merkeziyle yayla bölgelerini bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle kapandı. Gazipaşa Belediyesi ekipleri, bölgede yol açma çalışması başlattı.

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