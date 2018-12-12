Gazipaşa'da hortum tarım alanlarına zarar verdi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan hortum tarım alanlarına zarar verdi.

Gazipaşa\'ya bağlı Asarcık, Kahyalar ve Çalıpınar mahallelerinde gece şiddetli yağış sonrası hortum meydana geldi. Bölgedeki sera alanları ve tarım arazileri hortum nedeniyle zarar gördü. Seraların plastik örtülerini uçuran hortum, cam seralarda da hasara neden oldu. Bölgedeki bazı ağaçlar da kökünden söküldü.

Bölgede yapılan ilk incelemede 8 üreticinin yaklaşık 20 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede hasarın artabileceği kaydedildi.

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