-GAZİPAŞA VE ALANYA'DA HAVAALANI ÜZÜNTÜSÜ ALANYA (A.A) - 23.12.2010 - Gazipaşa Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2004 yılında hazırlanan ve Gazipaşa Havaalanı'na 1825 metre pist uzunluğunda 3C kategorisindeki uçakların inebileceğini belirten raporun yer aldığını ifade ederek, ''Gazipaşa Havaalanı pistinin 2 bin 500 metreye uzatılmasının önünde teknik ve hukuki hiçbir engel yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de kimse Gazipaşa Havaalanı'na büyük uçakların inemeyeceği konusunda bilgi veremez'' dedi. Gazipaşa Belediye Başkanı Özgenç, CHP Alanya İlçe Teşkilatında Gazipaşa Havaalanı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Anamur, Gazipaşa ve Alanya bölgesinde 400 bine yakın vatandaşın yaşadığını, yaz döneminde ise bu sayının milyonla telaffuz edildiğini belirten Özgenç, turizmde kalitenin artması ve bölgeye yapılacak yatırımlar için Gazipaşa Havaalanı'nın gerekli olduğunu söyledi. Özgenç, 2002 yılına kadar havaalanında pistin bin 200 metresinin betonlandığını, şu anda da bin 800 metre pist uzunluğuna ulaşıldığını, ayrıca havaalanının terminal inşaatı, apronu ile otoparkının tamamlandığını kaydetti. Özgenç, havaalanının yapımı ve ihale şartnamesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: ''Bilimsel gerçekleri insanlara açıklamak zorundayız. Çünkü birileri halka doğruyu söylemiyor. Çünkü bu havaalanının ihalesi, Türkiye'deki diğer havaalanı işletmelerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Bu farklılık ise havaalanını işleten firma elde edeceği karın yüzde 65'ini devlete ödeyecektir. 2007 yılında yapılan ihalenin şartnamesi budur. Devletimiz diğer havaalanından farklı olarak kamulaştırmaya, pistin uzatılmasına, terminal binasının yenilenmesine bir kuruş para ödemeyecektir. Gazipaşa Havaalanı'nda pistin uzatılması sürecinde masraflar ihale şartnamesi gereği işletmeci firma tarafından karşılanıyor. Bu anlamda her şey ihale şartnamesinin birinci ve üçüncü maddesinde açıklanmıştır. Bizler görüşlerimizi bu dönemlerde açıklamıştık. Burada önemli olan siyasi iradenin tavrını ortaya koymasıdır. 2007 yılından beri devlet bu havaalanının kullanılmamasından dolayı her yıl 3 milyon Avro kaybediyor. Gazipaşa'nın İl Özel İdaresi'nden aldığı para ise 3 milyon lira civarında. Düşünün bu para ne kadar önemli.'' Antalya bölgesinde büyük otellerin açılmasının Alanya turizmine ciddi zarar verdiğini, o otellerin Alanya'dakilerden farkının kalitesinin yanı sıra havaalanına yakın olması olduğunu vurgulayan Özgenç, Alanyalı turizmcilerin, Gazipaşa'ya yatırım yapmak isteyenlerin ve Anamur'dan otobüsle 18 saate İstanbul'a giden insanların sorununa Gazipaşa Havaalanı'nın çözüm olacağını kaydetti. -İTÜ'NÜN RAPORU- Gazipaşa Havaalanı ile ilgili tartışmaların kamuoyunda uzun süredir yer aldığını, belediye başkanlığı görevine geldiği ilk dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi profesörlerinden havaalanı ile ilgili rapor hazırlamalarını istediğini hatırlatan Özgenç 17 Aralık 2004'de tamamlanan raporda, o dönemde mevcut 1200 metre uzunluğunda olan pistin 1800 metre uzunluğa ulaşması ve genişliğinin de 30 metre olması halinde 3C kategorisindeki uçakların iniş ve kalkışının uygun görüldüğünü belirterek, ''3C kategorisinin Boeing 737-500 tipi 109 ile 149 kişi yolcu kapasitesine sahip uçakların kullanabileceği havaalanı demektir. Yani şu anda bu uçaklar bu havaalanını kullanabilir. Bu, bütün dünyaya da duyurulmuş durumda'' dedi. -UZATILMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOK- Gazipaşa Havaalanı'nın 2 bin 500 metre pist uzunluğuna sahip olması gerektiğini savunan Özgenç, ''Gazipaşa Havaalanı pistinin 2 bin 500 metreye uzatılmasının önünde teknik ve hukuki hiçbir engel yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de kimse Gazipaşa Havaalanı'na büyük uçakların inemeyeceği konusunda bilgi veremez. Bilgi verecek biri varsa çıksın imzasını atsın. Biz de hukuki olarak nasıl hesaplaşıldığını göstermek istiyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın TÜROFED toplantısında Gazipaşa Havaalanı ile ilgili olarak insanın hayati değeri açısında büyük gövdeli uçakların inmesinin riskli olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Özgenç, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Gazipaşa Havaalanı'nın pisti 2 bin 500 metre uzunluğa ulaşması gerekiyor. Başbakanımız toplantıda Gazipaşa Havaalanı'na uçakların inemeyeceği konusunda bilgiler olduğunu ve hiçbir insanın hayatını riske atamayacağını ifade etti. Bizim için de insan sağlığı bütün havaalanlarından çok daha fazla öneme sahip. Ama Isparta Havaalanı'na uçak düştüğü zaman pistin uzunluğundan dolayı mı oldu kaza? Isparta Havaalanı'nda problem mi vardı? Kazalar her yerde olabilir. Bu haksızlık. Pistin 2 bin 500 metreye uzatılması için hiçbir engel yok. İhalenin teknik şartnamesindeki birinci ve üçüncü maddesi de hukuki anlamda bu havaalanında pistin uzatabileceğini ispatlıyor. Rekabet Kurulu da bu konuda kararını verdi. İki yıldır havaalanın önündeki yola tünelin yapılmasını bekliyoruz. Tünel yapılmadan havaalanının da yapılması mümkün değil. Tünel yapılarak yol by-pas edilecek. Tek sorun hukuki değil siyasi. Siyasiler de aslında salı günü bize (Bu havaalanını büyütmeyeceğiz) dedi, bunun başka bir açıklaması yok.'' -KAŞ'A HAVAALANI- Kaş'a havaalanı yapılması yönünde söylemlerin olduğunu belirten ve bu duruma tepki gösteren Özgenç, Kaş, Gömbe, Patara bölgesindeki yatak kapasitesinin 9 bin, Alanya'da ise bu sayının 150 bine yakın olduğunu söyledi. Gazipaşa Havaalanı'na 1825 metre pist uzunluğunda dahi büyük gövdeli uçakların inebileceğini ifade eden Özgenç, Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından sonra havaalanı ile ilgili raporları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini ve ilerleyen günlerde bilgi de vereceğini kaydetti. Özgenç, Antalya bölgesine daha çok 148-190 yolcu kapasitesine sahip uçaklar geldiğini, 500 kişilik uçak indirmek istemediklerini belirterek, ''Böyle bir hedefimiz yok. Biz mevcut durumda bu uçakların inebileceğini söylüyoruz. Hatta şu anki 1825 metre pist uzunluğunda da pist, simülasyonlarının yapılması ve uçağın tekerleklerini piste koyduğu andan olası inemeyerek, pas geçmesi gerektiği acil durumlarda bile kullanabileceği alana sahip. Bu uçaklar buraya inebilir. Hangi yetkili, (Bu uçaklar inemez) diyor merak ediyorum. Başbakan'a birileri bunu yanlış ifade etmiş olabilir. Biz bunlarla ilgili değiliz. Mecut durumu açıklıyoruz ve gerçekleri söylüyoruz'' dedi.