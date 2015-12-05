Gaziosmanpaşa’da yangın: 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da bir binanın bodrum katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet’ten Soner Hasırcığlu’nun haberine göre yangın Fevzi Çakmak Mahallesi 768. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bina sakinleri, gece saat 02:00 sıralarında binanın bodrum katından yoğun duman geldiğini fark ederek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bodrum katındaki yangın söndürüldü. Bina içine yayılan dumanı da tahliye için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, Raşit Onay'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Raşit Onay'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri de binanın girişine güvenlik şeridi çekerek bodrum katında incelemelerde bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Raşit Onay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yangının elektrik sobasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.