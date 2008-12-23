Gaziosmanpaşa'da vahşet!

Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde 20 yaşındaki anne ile 4 ve 1.5 yaşlarındaki 2 çocuğu bıçaklanarak öldürüldü.



Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi, 831. Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan 20 yaşındaki İlknur İslam, dün öğle saatlerinde kanlar içinde apartmanın dışına çıkarak yardım istedi. Anne İslam, çevredekiler tarafından taksiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın yolda hayatını kaybetti.



20 yerinden bıçaklandığı öğrenilen genç kadının evine giden komşuları, 4 yaşındaki Yusuf Batuhan ile 1.5 yaşındaki İnci Melek İslam’ı öldürülmüş halde buldu. Komşularının durumu bildirmesi üzerine eve gelen baba Tahsin İslam, çocuklarının cesediyle karşılaştı. İslam gördüğü manzara karşısında şoka girerken, eve gelen polis, babayı ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne İslam’ın olay sırasında ellerinin bağlandığı öne sürülürken, evdeki eşyaların da karıştırıldığı öğrenildi.